Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ mô hình phát triển mới của đất nước

Chiều 4/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đề án sẽ được trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành Nghị quyết.

Nghị quyết này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải hướng tới năng lực trường tồn quốc gia.

Làm chủ những khâu then chốt

Về quan điểm chỉ đạo, người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh mô hình phát triển mới phải đặt con người ở vị trí trung tâm, là mục tiêu, động lực và chủ thể của phát triển. Mọi chính sách phát triển phải hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước (Ảnh: TTXVN).

Việc xây dựng mô hình phát triển mới, theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhằm tạo bước chuyển căn bản về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh quốc gia, năng lực tự chủ của nền kinh tế và chất lượng sống của nhân dân.

Mục tiêu tổng quát là đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, xã hội tiến bộ, văn minh, bảo vệ môi trường, có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc bên ngoài; giữ vững ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô, quốc phòng - an ninh và chủ quyền quốc gia.

Về các nội dung đột phá trong mô hình phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng.

Vì thế, cần tổ chức đồng bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối hạ tầng - tài chính - dữ liệu - tiêu chuẩn - thị trường, với sự tham gia nòng cốt là doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học.

“Nhà nước chia sẻ rủi ro cùng doanh nghiệp, xây dựng khung pháp lý đồng bộ về quản trị dữ liệu quốc gia, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng AI, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh và cải cách sâu hệ thống tài chính để phục vụ phát triển dài hạn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: TTXVN).

Liên quan năng lực tự chủ chiến lược của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần làm chủ những khâu then chốt, năng lực bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh dữ liệu, an ninh tài chính và an ninh chuỗi cung ứng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mô hình phát triển mới phải nuôi dưỡng bản sắc dân tộc, đạo đức xã hội, tinh thần cộng đồng, khát vọng vươn lên, ý chí tự cường và năng lực hội nhập văn minh của con người Việt Nam.

Cùng với đó, phải giải quyết những thách thức về biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm không khí, suy thoái đất, cạn kiệt nước ngầm và rủi ro thiên tai.

Mặt khác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu định hướng tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia theo hướng hình thành các vùng động lực tăng trưởng.

Song song với đó, cần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, dựa trên pháp quyền, phân cấp hợp lý, trách nhiệm giải trình và đo lường kết quả; quản trị xã hội trên nền tảng số, dữ liệu và AI; xây dựng xã hội số và công bằng số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề cập nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm mức sinh thay thế, vừa tập trung đào tạo nguồn nhân lực trẻ, vừa thiết kế một xã hội trường thọ, người cao tuổi phải được chăm sóc.

"Phát triển là phải làm cho đất nước có năng lực ngày càng cao hơn"

Nhắc lại quan điểm xuyên suốt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nghị quyết khẳng định tư tưởng phát triển cốt lõi của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là xây dựng năng lực tự chủ sáng tạo và khả năng tự thích ứng của quốc gia.

Các đại biểu tham dự cuộc họp (Ảnh: TTXVN).

“Phát triển là phải làm cho đất nước có năng lực ngày càng cao hơn, tự đổi mới thể chế, tự làm chủ tri thức và công nghệ, tự nuôi dưỡng con người sáng tạo, tự tái tạo môi trường sống, tự bảo vệ lợi ích quốc gia và tự mở rộng không gian phát triển”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Nhấn mạnh mô hình phát triển mới của đất nước phải thể hiện tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá, khát vọng dân tộc và ý chí hành động mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây cũng phải là một nghị quyết mở đường, tạo khuôn khổ cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế tự tin, bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp hoàn thiện đề án và dự thảo Nghị quyết trình Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.