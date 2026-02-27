Đã tìm thấy chủ nhân số tiền do nhóm thanh niên nhặt được

Ngày 27/2, bà T.T.K.L. (SN 1983, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã đến Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng để nhận lại số tiền hơn 16 triệu đồng đã đánh rơi.

Như tin đã đưa, khoảng 0h30 ngày 26/2, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải do Trung tá Lê Huỳnh Duy làm tổ trưởng, đã tiếp nhận số tiền hơn 16 triệu đồng từ một nhóm thanh niên nhặt được.

"Khổ chủ" đã nhận lại số tiền hơn 16 triệu đồng đánh rơi (Ảnh: Cảnh sát giao thông Đà Nẵng).

Đại diện nhóm là anh Huỳnh Nguyễn Trung Quốc (SN 2001, trú tại phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền cho lực lượng chức năng để tìm người đánh rơi.

Phòng Cảnh sát giao thông đã phát thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin để tìm chủ sở hữu. Qua theo dõi thông tin đăng tải, bà L. đã liên hệ và được trao trả đầy đủ số tiền bị đánh rơi.

Xúc động khi nhận lại tài sản, bà L. đã viết thư cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông và nhóm thanh niên vì nghĩa cử cao đẹp.

Qua sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương tinh thần nhặt được của rơi, tìm người trả lại của anh Huỳnh Nguyễn Trung Quốc và nhóm bạn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, hành động đẹp, trung thực và đầy trách nhiệm của anh Quốc và nhóm bạn rất đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người thanh niên sống đẹp, sống có ích cho xã hội.