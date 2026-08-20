Đã tìm thấy 393 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Số liệu tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng được Bộ Tư lệnh TPHCM cập nhật chiều 20/8. Các lực lượng đã phát hiện, quy tập 14 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy ở khu vực này lên 393 bộ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy xúc, xe ben và 2 xe tải phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và triển khai tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Nghĩa trang Đô Thành - Chí Hòa, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ đội quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày 20/8 (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Trước đó, căn cứ lời kể của nhân chứng và tư liệu lịch sử, Bộ Tư lệnh TPHCM ước tính có hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có thể được chôn cất tại khu vực nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 6/7, Bộ Tư lệnh TPHCM quy tập 7 bộ hài cốt đầu tiên tại công viên này. Đến ngày 20/8, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập là 393 bộ.