Người đàn ông bị tai nạn tử vong ở TPHCM, hơn một tháng chưa tìm được thân nhân

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến ông Ngô Đình Vĩnh (SN 1969, thường trú tại 233/68 đường Vĩnh Viễn, khu phố 15, phường Vườn Lài, TPHCM) tử vong, đồng thời tìm người thân của nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin điều tra ban đầu, lúc 1h15 ngày 11/7, ông Vĩnh lái xe máy mang biển số 54R3-0581 chạy trên đường Trương Thị Hoa, theo hướng từ cầu vượt Tân Thới Hiệp về đường Dương Thị Mười.

Khi đến khu vực gần số 83 đường Trương Thị Hoa, khu phố 9 (phường Tân Thới Hiệp), xe máy do ông Vĩnh cầm lái xảy ra va chạm vào gờ bê tông vỉa hè bên phải đường.

Vụ tai nạn khiến ông Vĩnh bị thương, được người dân đưa đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu, điều trị. Đến ngày 14/7, ông Vĩnh tử vong tại bệnh viện.

Sau vụ tai nạn, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan công an cũng tiến hành xác minh nơi cư trú của ông Vĩnh, nhưng chưa tìm được người thân của nạn nhân.

Công an TPHCM thông báo, ai là người thân của ông Ngô Đình Vĩnh hoặc biết thông tin về ông Vĩnh và chiếc xe máy biển số 54R3-0581 đề nghị liên hệ cán bộ thụ lý Huỳnh Thanh Xuân (tại số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM, hoặc qua số điện thoại 0906.341.830) để cung cấp thông tin.