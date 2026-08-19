379 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 19/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng lên 379 bộ.

Trong ngày, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 500m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thứ 2 (khu B). Bộ Tư lệnh TPHCM huy động máy xúc, xe ben và 2 ô tô tải phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chiều 19/8 (Ảnh: Lê Trai).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Nghĩa trang Đô Thành - Chí Hòa, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, căn cứ lời kể của nhân chứng và tư liệu lịch sử, Bộ Tư lệnh TPHCM ước tính có hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có thể được chôn cất tại khu vực nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 6/7, Bộ Tư lệnh TPHCM quy tập 7 bộ hài cốt đầu tiên tại công viên này. Đến ngày 19/8, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập là 379 bộ.