TPHCM tìm thân nhân 2 ngôi mộ vô chủ trong dự án công viên

Chiều 20/8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (Ban Hạ tầng) cho biết, 2 phần mộ được phát hiện trong phạm vi thi công Dự án Xây dựng công viên Thạnh Lộc (phường An Phú Đông).

Buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 20/8 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sự việc xảy ra lúc 14h40 ngày 10/8, tại khu vực thi công móng giàn hoa. Hai huyệt mộ được phát hiện ở độ sâu khoảng 0,5-0,75m, đều chưa có bia hoặc dấu hiệu nhận biết về nhân thân.

Tại vị trí thứ nhất, lực lượng chức năng ghi nhận một phần mộ còn nguyên huyệt và áo quan, tọa độ X 1202076.5, Y 60133.2. Vị trí thứ hai còn áo quan nhưng đã mất nắp, tọa độ X 1202874.6, Y 60133.5.

Ngay sau khi phát hiện, Ban Hạ tầng, UBND phường An Phú Đông cùng đơn vị thi công đã tạm dừng hoạt động tại khu vực này và lập biên bản hiện trường. Qua rà soát với Ban điều hành khu phố và người dân lân cận, chưa có gia đình đăng ký nhận thân nhân.

Theo Ban Hạ tầng, các đơn vị liên quan đã tiếp tục kiểm tra những khu vực lân cận trong phạm vi công trình, nhưng chưa phát hiện thêm huyệt mộ.

UBND phường An Phú Đông được giao chủ trì việc bốc mộ, di dời, cải táng, bảo đảm các yêu cầu về y tế, vệ sinh môi trường và nghi thức tâm linh truyền thống. Chính quyền địa phương cũng sẽ niêm yết thông báo tại trụ sở, đồng thời thông tin trên các phương tiện truyền thông để tìm kiếm thân nhân.

Khu vực phát hiện 2 ngôi mộ (Ảnh: B.H.T.).

Cá nhân, tổ chức hoặc gia đình có thông tin liên quan 2 phần mộ có thể liên hệ UBND phường An Phú Đông, số 540 Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TPHCM.

Theo Ban Hạ tầng, việc thông tin tìm thân nhân được thực hiện nhằm bảo đảm xử lý các phần mộ đúng quy định, đồng thời giúp dự án tiếp tục triển khai an toàn, đúng tiến độ.