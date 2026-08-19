Bộ GD&ĐT thiếu kiểm tra, Trường Đại học GTVT cho thuê đất sai quy định

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa ký thông báo Kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết luận cho thấy số lượng cơ sở nhà, đất do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý thuộc trường hợp phải sắp xếp theo Nghị định 03/2025 của Chính phủ là 62. Tiến hành kiểm tra hồ sơ 29 cơ sở, đơn vị trong quá trình thực hiện, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm, hạn chế.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Hà Nội (Ảnh: Luật sư).

Trong đó, cơ sở nhà đất số 15 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TPHCM) - Trường Đại học Nông lâm TPHCM, bàn giao diện tích đất không đủ sang UBND TPHCM theo phương án được duyệt.

Tại khu A số 451 đường Lê Văn Việt (TPHCM) - Trường Đại học GTVT, phân hiệu TPHCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa chỉ đạo trường triển khai các thủ tục đối với cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tranh chấp đất đai trong khuôn viên theo công văn của Bộ Tài chính.

Cơ sở tại khu B số 450 đường Lê Văn Việt, Trường Đại học GTVT, phân hiệu TPHCM, chưa triển khai các thủ tục, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TPHM để hoàn thành bàn giao theo phương án được duyệt.

Cơ sở nhà đất số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) - Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM, đã được sắp xếp, phê duyệt. Nhà trường có 6 công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị hỗ trợ di dời 16 hộ gia đình sinh sống tại nhà số 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm (tổng diện tích trên 696m2). Bộ cùng nhà trường có nhiều văn bản chỉ đạo, báo cáo cơ quan có thẩm quyền di dời các hộ dân nhưng đến nay chưa hoàn thành. Đến nay trường chưa có phương án xử lý dứt điểm tranh chấp đất đai trong khuôn viên.

Với hai cơ sở (số 190 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức và đường số 11, phường Long Bình) thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng TPHCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm lấy ý kiến địa phương về phương án sắp xếp, không đạt tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng.

Ngoài ra, qua kiểm tra thực địa, trình tự lập, phê duyệt, tổ chức đấu giá đối với 4 cơ sở có hoạt động cho thuê (Trường Đại học Mở TPHCM, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học GTVT và Đại học Bách khoa Hà Nội), Thanh tra Chính phủ nhận thấy các trường đã lập đề án cho thuê. Tuy nhiên trình tự, thủ tục lập, phê duyệt còn có sai sót, có hạng mục nhà, đất được đưa vào đề án nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý nhất, Trường Đại học GTVT cho Trung tâm đăng kiểm 29-03V thuê hạng mục nhà xưởng (diện tích đất trên 1.724m2, diện tích xưởng 500m2) tại số 3 đường Cầu Giấy (phường Láng, Hà Nội) từ năm 2019 đến tháng 7/2025 có nhiều vi phạm. Trường này cho thuê tài sản công chưa được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt đề án, cố ý vi phạm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trung tâm Đăng kiểm 29-03V thuê khu đất tại Trường Đại học GTVT (Ảnh: Đăng kiểm).

Theo Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 2298/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trường Đại học GTVT, phê duyệt các tài sản được cho thuê tại 3 cơ sở (số 3 phố Cầu Giấy, Hà Nội; ký túc xá 99 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội và phân hiệu tại TPHCM) gồm: Nhà xe, căng tin, nhà khách, trung tâm dịch vụ thể dục thể thao, nhà ăn. Hạng mục nhà, đất có diện tích trên 1.724m2 cho Trung tâm Đăng kiểm 29-03V thuê không được phê duyệt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bị kết luận thiếu kiểm tra, giám sát đối với Trường Đại học GTVT, vi phạm quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổ chức sắp xếp, xử lý đối với 39 cơ sở nhà, đất thuộc trường hợp phải sắp xếp theo Nghị định 03/2025.

Bộ này phải kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà đất thuộc thẩm quyền quản lý để có phương án sắp xếp lại, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế.

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng nhà, đất tại 450 Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) để đánh giá việc thực hiện phương án sắp xếp lại; phối hợp với TPHCM chuyển giao cơ sở số 15 Nguyễn Thị Minh Khai - Trường Đại học Nông lâm TPHCM, theo phương án được phê duyệt, có phương án khơi thông ngay nguồn lực.