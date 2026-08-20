Dùng máy bay Casa C-295 chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Chiều 20/8, Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Lê Trai).

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết việc phối hợp với các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

TPHCM đã hoàn thành 100% công tác lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Ngay khi xác định số mẫu đủ tiêu chuẩn, Bộ Tư lệnh TPHCM chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án vận chuyển bằng đường không, đồng thời báo cáo và hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Được sự nhất trí của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Sư đoàn 370, Lữ đoàn 918 và các cơ quan chức năng khảo sát tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Các đơn vị thống nhất vị trí tập kết, lực lượng, phương tiện, nghi lễ, quy trình tiếp nhận, bàn giao cùng phương án bảo đảm an ninh, an toàn.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lê Trai).

Theo kế hoạch, các mẫu sinh phẩm được niêm phong, đóng gói trong thùng chuyên dụng sẽ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự Casa C-295 của Quân chủng Phòng không - Không quân từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay quân sự Gia Lâm. Sau đó, mẫu được đưa đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiếp nhận, giám định ADN.

“Việc sử dụng máy bay quân sự để thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa rất thiết thực. Với số lượng mẫu lớn, yêu cầu quản lý nghiêm ngặt và khoảng cách vận chuyển dài, phương án này giúp rút ngắn đáng kể thời gian, hạn chế các khâu trung chuyển, nâng cao mức độ an toàn và bảo đảm tính liên tục trong quản lý, bàn giao mẫu, tạo điều kiện để cơ quan chuyên môn sớm triển khai giám định”, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn chia sẻ.

Đại tá Lê Văn Hợi, Chính ủy Sư đoàn 370, cho biết ngay sau khi nhận kế hoạch phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM, đơn vị khẩn trương xây dựng phương án chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Sư đoàn 370 đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh TPHCM thống nhất nội dung, phương án và triển khai các phần việc được giao, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, an toàn và đúng quy định.

Đại tá Lê Văn Hợi thông tin về việc triển khai các nhiệm vụ (Ảnh: Lê Trai).

Theo Đại tá Lê Văn Hợi, việc vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN lần này được tổ chức chu đáo, trang trọng, an toàn và chặt chẽ.

Ông cho rằng đây không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm, phục vụ về mặt tổ chức mà còn mang nặng nghĩa tình, trách nhiệm và lòng tri ân. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ gắn với một cuộc đời đã cống hiến, hy sinh và những gia đình vẫn mong ngóng ngày xác định được danh tính người thân.

Dự kiến, việc vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN sẽ diễn ra vào sáng 21/8.