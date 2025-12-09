Đà Nẵng trích 37 tỷ đồng tiền thưởng sắm ô tô mới cho cấp xã

Ngày 9/12, UBND thành phố cho biết, đã ban hành quyết định về việc phê duyệt bổ sung kinh phí mua ô tô đợt 2, phục vụ công tác chung tại 20 xã, phường trên địa bàn.

Tổng kinh phí bổ sung hơn 37 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn Trung ương thưởng thành phố khi vượt thu năm 2024.

Xe phục vụ quy tắc đô thị tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong số này có 7 tỷ đồng các xã, phường dùng để mua xe bán tải. Khoảng 30 tỷ đồng còn lại để mua ô tô phục vụ công tác chung.

UBND thành phố giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII thực hiện theo đúng quy định. Các xã, phường được bổ sung kinh phí chịu trách nhiệm mua ô tô đúng quy định và sử dụng hiệu quả.

Trước đó, trong buổi làm việc với Sở Tài chính vào tháng 7, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng (khi đó là ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố) chỉ đạo Sở Tài chính chú trọng trang bị phương tiện phục vụ công vụ, nhất là ô tô tại các xã, phường.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, hiện tại nhiều xe phục vụ công tác đã xuống cấp, hoạt động kém, không đáp ứng được nhiệm vụ, đặc biệt khi đi các vùng núi như Trà My, Tây Giang (tỉnh Quảng Nam cũ).