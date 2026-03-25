Đà Nẵng treo giải 500 triệu đồng để tìm logo mới cho thành phố

UBND thành phố Đà Nẵng đã có kế hoạch gia hạn cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố đến hết ngày 10/6 và bổ sung thể lệ cuộc thi. Trong kế hoạch, các mức giải thưởng của cuộc thi cũng được nâng lên đáng kể như giải nhất từ mức 150 triệu đồng lên 500 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận; 4 giải khuyến khích cũng được tăng gấp đôi, lên mức 20 triệu đồng mỗi giải.

Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trường hợp không chọn được phương án chính thức, 5 tác phẩm vào vòng chung khảo vẫn được hỗ trợ 20 triệu đồng/tác phẩm. Theo UBND thành phố Đà Nẵng, mục đích cuộc thi nhằm tạo lập biểu trưng, định vị và nâng cao nhận diện thương hiệu cho thành phố.

Biểu trưng sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội, quảng bá về thành phố đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tác phẩm thiết kế phải phù hợp với mục đích, yêu cầu của cuộc thi, đảm bảo tính sáng tạo nguyên gốc, chưa từng được công bố, sử dụng, phát hành hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, tác phẩm không được sử dụng vào mục đích thương mại.

Phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo định hướng mới, các tác phẩm phải thể hiện rõ giá trị cốt lõi của Đà Nẵng như năng động, nghĩa tình, sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn lên.

Ban tổ chức khuyến khích khai thác các yếu tố đặc trưng như di sản văn hóa phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, hệ thống Ma nhai Ngũ Hành Sơn...; danh thắng tiêu biểu như bán đảo Sơn Trà, Hải Vân Quan, Cù Lao Chàm; cùng các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, kho tàng di sản phi vật thể như nghệ thuật Bài Chòi, Tuồng xứ Quảng, lễ hội cầu ngư, văn hóa biển đảo, sự giao thoa giữa biển - đồng bằng - miền núi, trong đó có những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu cũng được thành phố gợi ý trong nội dung thể hiện biểu trưng.

Di tích Hải Vân Quan trên đèo Hải Vân, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngoài ra, tác phẩm được yêu cầu phản ánh tầm nhìn phát triển thành phố đến năm 2030 và 2050, hướng tới đô thị hiện đại, thông minh, trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo, trung tâm logistics quốc gia và quốc tế, xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Biểu trưng phải bảo đảm thiết kế hiện đại, tối giản, dễ nhận diện và có tính ứng dụng cao trên nhiều nền tảng. Thành phố sẽ lấy ý kiến người dân đối với các phương án trước khi quyết định lựa chọn biểu trưng chính thức.