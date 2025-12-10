Đà Nẵng chưa "chốt" tên đường Nguyễn Bá Thanh

Ngày 10/12, UBND thành phố Đà Nẵng đã có dự thảo tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt, đổi tên 87 tuyến đường và một công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2025.

Trong danh sách, phường Ngũ Hành Sơn có số lượng đường được đặt tên nhiều nhất với 68 vị trí tại Khu đô thị Hòa Quý - Đồng Nò (57 đường) và Khu tái định cư phục vụ giải tỏa làng đại học (11 đường).

Có 87 tuyến đường và một công trình công cộng được đề xuất đặt tên trong năm 2025 (Ảnh: Hoài Sơn).

Phường Cẩm Lệ có 9 đường được đặt tên lần lượt là Hoàng Tuấn Nhã, Lê Thế Trung, Vũ Công Hòe, Lê Thành Hậu, Yên Bắc 1-2, Cẩm Bình 1-3.

Phường Sơn Trà có 2 đường tại Khu thương mại dịch vụ Nại Hiên Đông được đề xuất đặt tên Nguyễn Đình Hoàn và Phan Bá Vành.

Sân bóng đá tại Khu liên hợp Thể dục Thể thao Hòa Xuân được mang tên Chi Lăng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngoài ra, sân bóng đá 20.000 chỗ ngồi với tổng diện tích gần 54.300m2, thuộc Khu liên hợp Thể dục Thể thao Hòa Xuân, được đặt tên Chi Lăng.

Liên quan đến việc đặt tên đường, trước đó cử tri nêu ý kiến trên cổng góp ý thành phố kiến nghị sớm xem xét, đặt tên đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Bá Thanh thăm đường hoa xuân Đà Nẵng trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 (Ảnh: Khánh Hồng).

Ngày 4/11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết đã đề xuất Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đưa tên ông Nguyễn Bá Thanh vào quỹ tên đường.

Căn cứ vào hồ sơ các tuyến đường đề nghị đặt tên phù hợp của UBND các xã, phường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ lấy ý kiến từ cơ quan, tổ chức trước khi đề xuất hội đồng tư vấn đưa vào dự thảo đề án, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét.

Như vậy, căn cứ theo danh sách đề xuất của UBND thành phố Đà Nẵng, tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vẫn chưa được đặt tên đường trong năm nay.