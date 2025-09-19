Hà Nội đề xuất loạt chính sách hỗ trợ chủ đầu tư, giảm giá nhà ở xã hội

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách đầu tư, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Hà Nội đề xuất, đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội độc lập chủ đầu tư được thành phố hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà (không bao gồm: chi phí đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật bên trong tòa nhà; chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc diện tích đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước).

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê, cho thuê mua thì chủ đầu tư được hỗ trợ toàn bộ các kinh phí thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà.

Đối với các công trình hạ tầng xã hội mà thành phố quyết định đầu tư thì UBND thành phố sẽ chi trả phần kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật của ô đất dự kiến bố trí công trình hạ tầng xã hội.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không được tính chi phí này vào giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội. Như vậy, việc chủ đầu tư không phải chi trả chi phí hạng mục này có thể giúp giá nhà ở xã hội thấp hơn.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh: Tâm Nguyên).

Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội chỉ được hưởng cơ chế hỗ trợ trong trường hợp dự án đang trong thời gian, tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án nhà ở xã hội mà không thuộc trường hợp được tái định cư nhưng chưa có nhà ở tại nơi có dự án nhà ở xã hội thì được thuê, thuê mua mà không phải xét duyệt các điều kiện khác.

Ngoài các cơ chế hỗ trợ như trên, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội còn được thành phố hỗ trợ 100% các khoản phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến dự án trong giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi đủ điều kiện khởi công xây dựng.

Chủ đầu tư được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố theo quy định.

Trường hợp chủ đầu tư vay vốn từ ngân sách của thành phố uỷ thác qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố thì được vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án; thời hạn vay tối đa 25 năm.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ cho thuê, cho thuê mua thì thời gian vay kéo dài thêm không quá 5 năm. Lãi suất vay hàng năm thấp hơn từ 2% đến 5% so với lãi suất vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn.

Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội chỉ cho thuê, thuê mua thì thời gian ưu đãi kéo dài hơn, tăng thêm không quá 5 năm so với thời gian ưu đãi tối thiểu.

Thành phố ưu tiên bố trí ngân sách trong giai đoạn 2025-2030 nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện.