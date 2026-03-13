Cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã cứu hộ thành công một tài xế mắc kẹt trong cabin sau khi xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trước đó, khoảng 10h10 cùng ngày, cơ quan chức năng nhận tin báo về vụ tai nạn xe đầu kéo tại lối ra tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận xã Núi Thành (Đà Nẵng), tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng cứu hộ phá dỡ phần cabin đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ đã điều động xe chỉ huy, xe cứu nạn cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, phương tiện bị biến dạng nặng phần đầu, cửa cabin bị kẹt cứng, nhiều cấu kiện kim loại chèn ép khiến tài xế bị mắc kẹt trong không gian hẹp.

Nhận định tình huống khẩn cấp, cảnh sát đã sử dụng thiết bị cắt thủy lực cùng các dụng cụ chuyên dụng để phá dỡ phần cabin, đưa nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, người bị mắc kẹt là ông T.V.K. (41 tuổi, quê thành phố Hà Nội).