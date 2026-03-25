Cứu bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, bé trai T.Q.Đ. (9 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú đường Hội Nghĩa 57, phường Bình Cơ) trèo lên mái nhà để bắt mèo.

Bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường (Ảnh: CTV).

Trong lúc di chuyển trên mái tôn, Đ. bị trượt chân rơi vào khe hở giữa hai căn nhà và mắc kẹt tại đây. Vụ việc nhanh chóng được người dân trình báo cho cơ quan chức năng.

Thời điểm này, Đại úy Nguyễn Đức Anh và Đại úy Nguyễn Ngọc Hiền là cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32 (PC07, Công an TPHCM) đang trên đường đi công tác gần hiện trường, khi nghe tin đã chạy đến trấn an em Đ., tìm cách cứu người trong lúc chờ đồng đội đến.

Sau đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32 huy động 6 cán bộ đến hiện trường, sử dụng phương tiện, máy móc lên phương án cứu người.

Qua đánh giá hiện trường, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32 nhận thấy nếu sử dụng phương pháp phá tường sẽ dẫn đến nguy cơ sập tường, nguy hiểm cho nạn nhân.

Nạn nhân được cảnh sát giải cứu thành công (Ảnh: CTV).

Do đó, đơn vị đã thay đổi biện pháp cứu hộ bằng cách sử dụng dầu ăn để làm trơn nạn nhân và hỗ trợ đưa ra ngoài thành công.

Tình hình sức khoẻ em Đ. ổn định nên được giao lại cho gia đình chăm sóc.