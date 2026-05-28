Cục C05 phát động bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học tại Cát Hải

Theo kế hoạch của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an, lễ phát động bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học năm 2026 sẽ diễn ra từ 7h ngày 12/6 tại Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Hoạt động do C05 phối hợp Công an TP Hải Phòng và UBND Đặc khu Cát Hải tổ chức, nhằm hưởng ứng các ngày kỷ niệm về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học năm 2026; đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Theo C05, chương trình cũng nhằm triển khai Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ hệ sinh thái, động vật, thực vật và nguồn lợi thủy sản.

Công an TP Hải Phòng phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng kiểm tra 3 cửa hàng chim cảnh ở phường Lê Chân, TP Hải Phòng (Ảnh: C05).

Dự kiến, chương trình có khoảng 500-550 đại biểu tham dự, gồm đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, C05, Công an TP Hải Phòng, công an một số địa phương, các sở ngành, lực lượng chức năng, doanh nghiệp, người dân, giáo viên và học sinh trên địa bàn Đặc khu Cát Hải.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức sẽ tổ chức họp báo thông tin một số kết quả công tác của C05 và Công an TP Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Nội dung tập trung vào kết quả tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và tham mưu giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; công tác tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản.

Ngoài phần lễ, chương trình còn có các hoạt động tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức như chiếu phim, treo pano, áp phích, phát tờ rơi và tuyên truyền lưu động.

Ban tổ chức cũng dự kiến triển khai hoạt động trồng cây, thu gom rác thải nhựa trên một số tuyến phố và bãi biển tại Cát Hải để tái chế; thả một số loài thủy, hải sản giống phục vụ sinh kế của người dân.

Thông qua chương trình, C05 kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, gắn với công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Dịp này, ban tổ chức dự kiến trao tặng vật phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường cho đại biểu, học sinh và nhân dân địa phương; tặng quà các thương binh, gia đình có công với cách mạng, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn Đặc khu Cát Hải.