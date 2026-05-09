Khởi tố 3 bị can xả chất thải từ trang trại lợn ra môi trường

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa (đóng tại thôn Tượng Liên 1 và thôn Tượng Sơn 3, xã Thạch Quảng, Thanh Hóa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi, SN 1983, trú tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc); Lê Văn Quốc (SN 1989) và Hà Thị Thục Huyền (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa, về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Các bị can Huang Qi Lei, Hà Thị Thục Huyền, Lê Văn Quốc (từ trái qua) (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa, có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đây là một trong những trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích 109ha, riêng khu vực chăn nuôi rộng hơn 20ha.

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra thực tế tại trang trại và phát hiện tại khu vực phía Tây Bắc trạm xử lý nước thải (khu D) có đường dẫn nước thải, phân lợn chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất rộng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định khu vực tập kết chất thải có diện tích hơn 7.000m2, với tổng khối lượng chất thải chưa qua xử lý hơn 8.500m3. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, tổng khối lượng chất thải tại khu vực này gần 6 triệu kg.

Tại cơ quan điều tra, Huang Qi Lei khai nhận do lượng nước thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi quá lớn, trong khi hệ thống xử lý nước thải xuống cấp, không đáp ứng công suất xử lý nên đã chỉ đạo bơm nước phân chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý nước thải và ao sự cố lên khu vực đồi khu D.

Từ năm 2023 đến năm 2024, Huang Qi Lei đã chỉ đạo Hà Thị Thục Huyền thực hiện việc bơm nước thải, chất thải chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý nước thải lên khu vực đồi khu D. Đến năm 2025, khi Huyền nghỉ sinh, đối tượng tiếp tục chỉ đạo Lê Văn Quốc, công nhân bộ phận xử lý nước thải, trực tiếp thực hiện việc bơm, xả chất thải.

Ngày 5/5, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã ban hành kết luận giám định các mẫu chất thải thu giữ, xác định đây là chất thải rắn thông thường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huang Qi Lei và Lê Văn Quốc. Riêng Hà Thị Thục Huyền bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.