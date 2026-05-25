Doanh nghiệp bị phạt gần 100 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

Ngày 25/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện, xử lý một doanh nghiệp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Vụ việc được phát hiện trong đợt tổng rà soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Công an Hưng Yên xử lý doanh nghiệp xả chất thải không qua xử lý (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Qua kiểm tra tại một công ty ở Khu công nghiệp số 5, xã Xuân Trúc, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này xây lắp thiết bị, đường ống và hệ thống dẫn thải để xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Kết quả phân tích mẫu cho thấy nhiều thông số trong nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Các chỉ số như BOD5, COD, Amoni và Coliform vượt từ 1,5 đến dưới 3 lần.

Căn cứ mức độ vi phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp số tiền 98,4 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp phá dỡ, trám lấp đường ống xả thải trái phép; thu gom và xử lý toàn bộ nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Doanh nghiệp cũng phải chi trả kinh phí phục vụ việc trưng cầu, phân tích mẫu môi trường theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các doanh nghiệp nghiêm túc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong xử lý nước thải và khí thải trước khi xả ra bên ngoài.