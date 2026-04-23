TPHCM sẽ kiểm tra đột xuất các điểm nóng về xe dù, bến cóc

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 23/4, Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM), đã thông tin về việc xử lý tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới.

Trong đó, lực lượng CSGT sẽ ứng trực 100% quân số trong thời gian nghỉ lễ để điều tiết, phân luồng, sẵn sàng giải quyết các tình huống đột xuất về giao thông. Các đơn vị cũng tăng cường kiểm soát xe khách ở cửa ngõ, các tuyến trọng điểm, quanh bến xe lớn như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương, Bến xe Bình Dương; kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật, thiết bị giám sát hành trình, danh sách hành khách.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an TPHCM, tại buổi họp báo (Ảnh: Q.Huy).

Các lực lượng cũng tăng cường xử lý hành vi dừng, đỗ, đón trả sai quy định tại quốc lộ, cửa ngõ thành phố. Công an thành phố tăng cường sử dụng hệ thống camera giao thông để phạt nguội, đặc biệt đối với các nhà xe đón trả khách sai quy định; rà soát, thu hồi giấy phép đơn vị vận tải vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình.

"Qua điều tra, chúng tôi đã nắm các địa điểm nóng, phức tạp về xe dù, bến cóc. Các lực lượng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra đột xuất các bến cóc đã được phản ánh qua báo chí và người dân. Trong trường hợp vi phạm, người điều khiển phương tiện và cả chủ doanh nghiệp vận tải sẽ bị xử lý", lãnh đạo PC08 thông tin.

Một điểm nóng về xe dù, bến cóc của TPHCM tại phường Hiệp Bình (Ảnh: Hoàng Hướng).

Thượng tá Phạm Quang Trưởng chia sẻ, thời gian qua, các lực lượng tại TPHCM đã tăng cường kiểm soát, đấu tranh với nạn xe dù, bến cóc và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua các đợt cao điểm, Công an TPHCM phát hiện, xử lý hàng nghìn trường hợp, tập trung ở hành vi dừng, đỗ, trả khách sai quy định, xe hợp đồng trá hình, phương tiện kinh doanh vận tải không phép. Nhiều điểm bến cóc phức tạp ở cửa ngõ thành phố đã bị xóa bỏ.

Tuy nhiên, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, lợi dụng xe hợp đồng, xe ghép chuyến, lợi dụng mạng xã hội để phân tán, đối phó với lực lượng chức năng. Để xử lý dứt điểm, PC08 xác định các biện pháp trọng tâm là duy trì hiệu quả các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát; bố trí lực lượng bám địa bàn; xử lý nghiêm, không vùng cấm, không ngoại lệ xe dù, bến cóc.

Các lực lượng cũng tăng cường khai thác camera giám sát, dữ liệu giám sát hành trình phương tiện, sử dụng nền tảng số để phát hiện, xử lý hành vi móc nối vận chuyển, đón trả khách trái phép trên mạng xã hội. Lực lượng CSGT cũng phối hợp với công an xã, chính quyền cơ sở để xóa bỏ xe dù, bến cóc, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm.