Người dân ùn ùn rời TPHCM, bến xe đông nghịt

Đến trưa 25/4, ghi nhận của Dân trí tại Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TPHCM), lượng hành khách tăng mạnh khi người dân bắt đầu rời thành phố về quê và du lịch.

Khu vực quầy vé, nhà chờ luôn trong tình trạng đông đúc. Nhiều hành khách cho biết họ chủ động về quê sớm để thăm gia đình, người thân, trong khi một số khác tranh thủ du lịch trước kỳ nghỉ để tránh cao điểm.

Bến xe Miền Đông mới đông đúc người dân về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Anh Nguyễn Văn Hải (quê Phú Yên), sinh viên một trường đại học ở TPHCM cho biết, sau khi nắm được lịch nghỉ lễ từ nhà trường, anh đã chủ động đặt vé và thu xếp về quê từ sớm.

"Hôm nay, nhiều người còn đi làm, nhưng tôi thấy bến xe đã đông đúc rồi, tôi phải chờ khá lâu mới tới lượt lên xe", anh Hải nói.

Trong khi đó, tại khu vực cửa ngõ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, từ sáng sớm, lượng phương tiện từ TPHCM lên cao tốc tăng đột biến. Tại các tuyến đường xung quanh cao tốc như Võ Chí Công và các đường dẫn vào cao tốc, dòng xe ùn ứ kéo dài.

Dòng xe ùn ứ kéo dài trên đường Võ Chí Công hướng về cao tốc (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại lối vào cao tốc ở vòng xoay Phú Hữu, lượng phương tiện đổ về cao tốc tăng cao, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) tổ chức phân luồng, đóng mở luân phiên lối vào cao tốc.

Theo CSGT, việc đóng mở luân phiên lối vào cao tốc giúp điều tiết lưu lượng phương tiện từ xa, tránh tình trạng dồn ứ cục bộ tại đường dẫn và các nút giao xung quanh, đồng thời hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm do xe chen lấn, nhập làn ồ ạt.

Trước đó, PC08 cho biết, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5 năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM dự báo diễn biến phức tạp, nguy cơ ùn tắc tăng cao tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Lực lượng chức năng đã chủ động lên kế hoạch phân luồng và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp để di chuyển.

CSGT phân luồng tại lối lên cao tốc ở vòng xoay Phú Hữu (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trao đổi với phóng viên, đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm nay, sản lượng vận tải hành khách tại bến được dự báo tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Theo dự báo, trong 4 ngày cao điểm 24/4-27/4 (mùng 6-9/3 âm lịch), bến xe dự kiến phục vụ khoảng 36.500 lượt hành khách, với 1.940 chuyến xe, cung ứng khoảng 62.800 chỗ. So với cùng kỳ năm 2025, số chuyến xe tăng 13%, lượng hành khách tăng 10% và số chỗ tăng 13%.

Bình quân mỗi ngày có khoảng 9.125 hành khách qua bến. Đáng chú ý, ngày cao điểm rơi vào 24/4 (thứ 6) với khoảng 11.000 lượt khách và 550 chuyến xe.

Dự báo trong những ngày tới, sản lượng hành khách tại Bến xe Miền Đông mới tiếp tục tăng cao (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sản lượng tiếp tục tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, kéo dài 24/4-3/5, Bến xe Miền Đông dự kiến phục vụ khoảng 97.000 lượt hành khách, tăng 10% so với năm trước. Tổng số chuyến xe dự kiến đạt 4.980 chuyến, cung ứng khoảng 162.800 chỗ. Bình quân mỗi ngày có gần 9.700 hành khách qua bến.

Các ngày cao điểm tập trung vào cuối tháng 4, đặc biệt ngày 29/4 và 30/4 với lượng khách lần lượt khoảng 16.000 và 15.000 lượt/ngày.

Trước dự báo sản lượng tăng cao, Bến xe Miền Đông đã xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, điều tiết chuyến xe hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục vụ hành khách thuận lợi trong suốt kỳ nghỉ lễ.