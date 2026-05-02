Cụ ông đi tập thể dục rồi tử vong dưới hồ ở TPHCM

Ngày 2/5, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Long Hương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cụ ông tử vong dưới hồ Đá Xanh.

Theo thông tin ban đầu, gần 4h cùng ngày, ông N.V.K. (70 tuổi, ngụ phường Long Hương) rời nhà đi tập thể dục như mọi ngày. Đến lúc trời sáng, gia đình không thấy ông K. quay về nên đi tìm.

Khi đến khu vực hồ Đá Xanh, họ phát hiện chiếc điện thoại của ông K. để trên bờ. Tiếp tục tìm kiếm xung quanh, người thân phát hiện ông K. ở dưới hồ nên đưa lên bờ sơ cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc.

Cũng trong sáng 2/5, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an xã Kim Long tiếp tục tổ chức tìm kiếm giám đốc người Hàn Quốc bị mất tích ở khu vực hồ Đá Đen.

Trước đó, sáng 1/5 ông K.H.S. (65 tuổi) cùng bạn đến hồ Đá Đen chèo SUP và mất tích.