Tìm thấy thi thể nam sinh sau 5 ngày mất tích ở TPHCM

Ngày 11/4, liên quan vụ nam sinh mất liên lạc sau khi bỏ lại xe máy gần cầu Phú Mỹ, gia đình cho biết đã tìm thấy thi thể của T.H.T.S. (SN 2005, quê Vĩnh Long).

Người nhà nạn nhân tiết lộ, sáng 10/4, trong quá trình tìm kiếm, gia đình phát hiện thi thể S. tại bụi cây ở dạ cầu Phú Mỹ (phường Cát Lái). Lúc phát hiện, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy. Sau khi làm việc với cơ quan công an, gia đình đã hoàn tất các thủ tục để lo hậu sự cho nam sinh.

Nam sinh mất liên lạc ở TPHCM (Ảnh: Người nhà cung cấp).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, S. là sinh viên năm 3 của một trường đại học tại TPHCM, sinh sống tại một khu nhà trọ ở quận 10 cũ.

Sáng 5/4, S. điều khiển xe máy rời khỏi phòng trọ. Đến khoảng 9h cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện xe máy và ba lô của nam sinh tại khu vực chân cầu Phú Mỹ.

Nghi có chuyện bất thường, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời chia nhau đi tìm kiếm. Sau 5 ngày tìm kiếm, gia đình phát hiện thi thể nam sinh ở dạ cầu Phú Mỹ.