Cụ ông 85 tuổi đi lạc từ Hà Nội lên Phú Thọ

Ngày 7/11, Công an xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa tìm được người thân cho cụ ông 85 tuổi đi lạc trên địa bàn vào đêm 6/11.

Công an bàn giao cụ Liêm cho người thân đưa về nhà an toàn sau khi bị đi lạc từ Hà Nội lên Phú Thọ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 6/11, Công an xã Lương Sơn tiếp nhận tin báo về một cụ ông lớn tuổi đi lạc trên địa bàn, có biểu hiện mệt mỏi và lo lắng.

Lực lượng công an xã đã bố trí nơi nghỉ tạm, chăm sóc sức khỏe và động viên cụ ổn định tinh thần. Qua trao đổi, cụ ông chỉ nhớ mình tên Liêm và nhà ở khu vực Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Dựa trên thông tin hạn chế, Công an xã Lương Sơn đã tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác minh nhân thân. Kết quả cho thấy cụ là Hoàng Văn Liêm (SN 1940), trú tại thôn Tân An, phường Chương Mỹ, Hà Nội.

Công an xã đã liên hệ với gia đình và hướng dẫn người thân đến đón cụ về an toàn.