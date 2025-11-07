Đóng điện dự án trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối

Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối là công trình năng lượng cấp I, nhóm B do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành khi công trình hoàn thành.

Đại diện các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện dự án (Ảnh: EVNNPT).

Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 được xây dựng tại xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đường dây đấu nối 220kV chiều dài khoảng 0,17 km đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV Việt Trì – TĐ Suối Sập 2A hiện hữu, đi qua địa phận xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Máy biến áp tại trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 (Ảnh: EVNNPT).

Dự án có quy mô xây dựng trạm biến áp 220/110/22kV gồm 2 máy biến áp 220/110/22kV-250MVA; giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp 220/110/22kV, công suất 250MVA.

Phía 220kV có quy mô 8 ngăn lộ thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng. Giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn đường dây và 1 ngăn máy biến áp, vận hành theo sơ đồ tam giác.

Phía 110kV có quy mô 18 ngăn lộ thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng. Giai đoạn này lắp thiết bị cho 9 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 9 ngăn lộ.

Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT, tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành.

Toàn cảnh trạm biến áp 220kV Phú Thọ và đường dây đấu nối (Ảnh: EVNNPT).

Dự án sau khi hoàn thành được đánh giá có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực tỉnh Phú Thọ; tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.