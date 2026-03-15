Cụ bà 116 tuổi tự tay bỏ phiếu bầu cử tại nhà

Ngày 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 16, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tổ công tác của Ủy ban bầu cử mang thùng phiếu phụ đến tận nhà các cử tri già yếu, đau ốm, đảm bảo quyền công dân của mọi người.

Điển hình là trường hợp cụ bà Đặng Thị Lãm (116 tuổi), trú tại thôn Thạch Bồ. Dù tuổi cao, sức khỏe không cho phép cụ đến khu vực bỏ phiếu tập trung, nhưng khi thùng phiếu được mang đến tận nhà, dưới sự hướng dẫn tận tình của các thành viên tổ bầu cử, cụ vẫn tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng.

Cụ Đặng Thị Lãm tự tay bỏ lá phiếu vào thùng (Ảnh: Mai Vinh).

Ông Ngô Văn Nhân, Tổ trưởng khu vực bỏ phiếu số 16, xã Hòa Vang, cho biết: "Đối với những cử tri cao tuổi, đau ốm hoặc không thể đi lại, Ủy ban bầu cử xã đã lập danh sách từ trước và bố trí thùng phiếu phụ đến tận nhà. Việc này được thực hiện đúng quy trình, có sự giám sát của các thành viên tổ bầu cử nhằm bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử của mình".

Theo số liệu từ Trung tâm chỉ đạo, điều hành Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, tính đến chiều 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố đã đạt hơn 99,10%. Đáng chú ý, có 52 phường, xã đạt tỷ lệ 100% và 10 phường, xã đạt từ 99,9% trở lên.