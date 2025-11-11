Đèn tín hiệu giao thông một số đường Hà Nội áp dụng 8 giây đếm lùi

Sáng 11/11, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại trục đường Trần Hưng Đạo (TP Hà Nội), lực lượng chức năng đã khôi phục lại việc đếm giây tín hiệu đèn giao thông. Trước đó, ngày 7/11, người đi đường bất ngờ khi tại các ngã tư giao cắt với đường Trần Hưng Đạo, các cột đèn tín hiệu đã bỏ số đếm giây.

Đèn tín hiệu giao thông trên trục đường Trần Hưng Đạo đã khôi phục lại giây đếm, tuy nhiên số giây giảm còn 8 trong chu kỳ đèn xanh, đỏ (Ảnh: Trần Thanh).

Theo ghi nhận sáng nay tại ngã tư Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo, Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, Bà Triệu - Trần Hưng Đạo, Quang Trung - Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông - Trần Hưng Đạo, các ngã tư trên đã hiển thị lại đếm giây nhưng chỉ trong 8 giây cuối chu kỳ.

Đèn tín hiệu giao thông trên đường Trần Hưng Đạo áp dụng hình thức 8 giây đếm lùi (Video: Trần Thanh - Phạm Tiến).

Cụ thể, đối với chu kỳ đèn xanh, hệ thống không hiển thị số đếm lùi ngay từ đầu mà chỉ xuất hiện trong 8 giây cuối, sau đó đèn chuyển vàng khoảng 3 giây rồi sang đỏ.

Tương tự, ở chu kỳ đèn đỏ, số đếm cũng chỉ hiện trong 8 giây cuối trước khi chuyển sang xanh.

Ông Nguyễn Văn Trường (60 tuổi, trú tại Hà Nội), làm nghề lái xe ôm công nghệ trên đường Trần Hưng Đạo cho biết, việc thay đổi giảm thời gian đếm giây khiến ông đỡ phải nhìn đèn lâu.

Nhiều người cho rằng việc giảm số giây đếm giúp người dân đỡ phải quan sát đèn tín hiệu nhiều khi tham gia giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

"Tôi thấy việc giảm thời gian đếm giây cũng rất hợp lý, mọi người đều tuân thủ tốt, người dân đỡ phải nhìn vào biển led đếm giây lâu như trước kia", ông nói.

Còn tài xế Hoàng Như (trú tại phường Hoàn Kiếm) cho biết việc giảm giây đếm cũng khá thuận tiện. Việc này giúp các lái xe không còn cảnh sử dụng điện thoại trong lúc chờ giây đếm lâu như trước, giúp các tài xế tập trung hơn khi tham gia giao thông trên đường.

Trên các trang mạng xã hội về giao thông, nhiều người dùng cũng bày tỏ ý kiến nên duy trì hiển thị số đếm lùi trên đèn tín hiệu để người tham gia giao thông chủ động hơn.

Nút giao Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông đã được điều chỉnh giảm số giây đếm xuống còn 8 giây (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, việc giảm giây đếm tại các cột đèn tín hiệu giao thông nêu trên có 2 lợi ích gồm: Giúp người dân đỡ phải nhìn chờ số giây đếm đèn lâu, thứ hai là tăng độ chuẩn xác thời gian thực trên đèn tín hiệu.

"Thay vì trước đây số giây đèn đỏ, đèn xanh dài, khi số giây về 0 nhưng đèn tín hiệu vẫn bị chậm khoảng vài giây sau mới chuyển, thì việc giảm số giây đếm này giúp tăng thời gian thực, độ chính xác cao hơn khi đếm về 0 là đèn sẽ nhảy sang xanh hoặc đỏ chuẩn xác hơn", vị cán bộ lý giải.

Trước đó, ngày 8/11, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.

Theo cảnh sát, trong thời gian triển khai thực hiện công việc trên, hệ thống đèn đếm lùi (đếm giây) tại một số nút giao sẽ tạm thời không hoạt động để phục vụ công tác nâng cấp, thay thế thiết bị điều khiển.