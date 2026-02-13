CSGT kiểm tra xe khách lúc 3h sáng, phát hiện ô tô chở quá 55/41 người

Ngày 13/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản xử phạt với tài xế L.D.T. (SN 1983, quê Lào Cai) do có hành vi điều khiển xe khách tuyến cố định Điện Biên - Yên Bái (cự ly trên 300km) chở quá số người quy định (55/41 người), chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của xe.

Với vi phạm nêu trên, tài xế T. sẽ bị xử phạt 700.000 đồng với hành vi chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của xe.

Cảnh sát cho biết nam tài xế cũng sẽ bị xử phạt từ 1 đến 2 đồng/khách vượt quá, tổng mức phạt tối đa không quá 75 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế T. cũng sẽ bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT cũng lập biên bản xử phạt với chủ xe khách là HTX vận chuyển khách, hàng hóa và dịch vụ (ở phường Thanh Bình, tỉnh Điện Biên) về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm, mức phạt từ 8 đến 12 triệu đồng.

Tiếp đó, chủ xe khách sẽ bị xử phạt từ 4 đến 8 triệu đồng/khách chở quá trên xe, tổng mức phạt tối đa không quá 150 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, sau khi nhận được tin nhắn phản ánh từ người dân tới Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT về việc một xe khách chở quá số người quy định, vào lúc 3h11 ngày 13/2, tại km87+800 quốc lộ 6, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra ô tô BKS 27B-004.xx do lái xe L.D.T. điều khiển.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện phương tiện nêu trên vi phạm theo đúng nội dung phản ánh của người dân. Lái xe thừa nhận hành vi chở quá số người quy định (55/41 người).