CSGT hỗ trợ dập tắt vụ cháy xe container trên quốc lộ 5A

Tối 20/1, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 5A, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, phối hợp với người dân vừa kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra trên một chiếc xe container, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

CSGT hỗ trợ dập tắt đám cháy xe container (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, khoảng 16h20 cùng ngày, anh P.V.T. (SN 1987, quê Hải Phòng), điều khiển ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C-247.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 15R-180.xx, lưu thông trên đường Nguyễn Đức Thuận (quốc lộ 5A) theo hướng từ Hưng Yên đi Hà Nội.

Theo cảnh sát, khi ô tô nêu trên di chuyển đến trước số nhà 253 Nguyễn Đức Thuận, xã Gia Lâm, Hà Nội, phần đầu xe bất ngờ bốc cháy.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 đã huy động cán bộ, chiến sĩ đang ứng trực và tổ tuần tra trên tuyến sử dụng bình chữa cháy của đơn vị, đồng thời phối hợp với người dân đi đường kịp thời dập tắt đám cháy, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Sau khi đám cháy được khống chế, Đội 5 tiếp tục chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc; đồng thời huy động xe cứu hộ đến cẩu kéo phương tiện bị hư hỏng, giải phóng mặt đường.