Uống 2 lon bia sau giờ tan trường, nam sinh ở TPHCM bị phạt 7 triệu đồng

Tối 20/12, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) lập chốt kiểm tra, kết hợp tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường thuộc địa bàn đảm trách.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 22h cùng ngày, tổ công tác phát hiện B.C.T. (SN 2006, sinh viên một trường đại học ở TPHCM) chạy xe máy trên đường Phạm Huy Thông, đoạn qua phường An Nhơn có biểu hiện say xỉn, nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Nam sinh ở TPHCM bị phạt CSGT lập biên bản vi phạm hành chính vì vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy, T. vi phạm 0,264mg/lít khí thở. CSGT đã đưa nam sinh về chốt làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính ngay sau đó.

Theo quy định, với mức nồng độ cồn nói trên, nam tài xế sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

“Chiều nay, sau giờ học, nhóm bạn rủ em ra quán nhậu nên em uống vài lon bia. Nhà trọ ở gần, thấy mình vẫn tỉnh táo nên em tự chạy xe về. Sau lần này, em sẽ rút kinh nghiệm”, T. phân trần.

CSGT lập biên bản đối với nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn kịch khung (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đến 23h, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện anh T.T.T.B. (SN 1992) chạy xe máy trên đường An Nhơn, phường Gò Vấp vi phạm nồng độ cồn 0,488mg/lít khí thở.

Theo quy định, anh B. sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

“Chiều nay, tôi có chuyện buồn nên rủ B. ra quán nhậu để tâm sự. Do nhà gần nên tôi tự đi bộ về, còn B. chạy xe máy và không may bị CSGT xử phạt”, bạn anh B. cho hay.

Ngoài hai tài xế trên, tối cùng ngày, Đội CSGT Hàng Xanh cũng xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác.

PC08 khuyến cáo, người dân cần chấp hành nghiêm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia. Việc lái xe khi có nồng độ cồn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh, đồng thời sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định.