CSGT Hà Nội xử lý hơn 600 học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông

Ngày 27/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết trong sáng cùng ngày, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 làm nhiệm vụ tại nút giao Tây Sơn - Hồ Đắc Di (Hà Nội), đã xử lý hàng loạt trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm giao thông. Các hành vi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm.

Theo cảnh sát, thực trạng trên cho thấy sự chủ quan, thiếu gương mẫu của người lớn - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh. Hàng loạt trường hợp phụ huynh vi phạm đưa ra lý do là “dậy muộn”, “đi vội nên quên mũ”, khi trình bày với tổ công tác.

CSGT xử lý một trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trong sáng 27/3 (Ảnh: Ngọc Tiến).

Tổ CSGT sau đó đã xử lý 3 trường hợp vi phạm, đồng thời nhắc nhở nhiều trường hợp khác.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết qua ghi nhận thực tế, vi phạm của học sinh không chỉ dừng lại ở hành vi nhất thời mà còn phản ánh sự chủ quan, thiếu gương mẫu của một bộ phận phụ huynh khi tham gia giao thông, đặc biệt trong việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho bản thân và con em của họ.

"Có trường hợp CSGT liên hệ với người nhà học sinh vi phạm, khi đó phụ huynh các em mới biết con em mình đã tự ý lấy xe đi ra đường, thậm chí có người thừa nhận bất lực khi con nhất quyết đòi điều khiển xe máy dù chưa đủ điều kiện", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội thông tin.

Đại úy Nguyễn Gia Long, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, cho biết việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình. Thực tế đã có phụ huynh đưa con đến trực tiếp nơi tổ công tác làm nhiệm vụ để chứng kiến việc xử lý các trường hợp vi phạm cùng lứa tuổi. Qua đó, học sinh nhận thức rõ hơn về nguy cơ, hậu quả và tự điều chỉnh hành vi.

CSGT Hà Nội xử lý một trường hợp học sinh vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

“Đây là hình thức giáo dục trực quan, mang lại hiệu quả tích cực”, Đại úy Long nói.

Thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, từ ngày 19/3 đến ngày 25/3, đơn vị này đã phát hiện, xử lý 610 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trung bình 87 trường hợp mỗi ngày.

"Con số này cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phổ biến, trong đó có phần trách nhiệm từ sự thiếu gương mẫu của người lớn. Muốn con đi đúng đường, trước hết cha mẹ phải đi đúng luật", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nói thêm.