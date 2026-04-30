CSGT dùng xe đặc chủng mở đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu trong đêm

Khoảng 22h40 ngày 29/4, trong lúc tuần tra kiểm soát tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị, Tổ công tác do Đại úy A Lăng Mạnh Hùng (Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng) làm Tổ trưởng, đã tiếp nhận thông tin khẩn cấp về trường hợp anh N.T.Q. (SN 1983, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) bị đau bụng dữ dội, cần được cấp cứu.

Sau khi mở đường dẫn phương tiện đến bệnh viện, CSGT hỗ trợ đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu (Ảnh: CSGT Đà Nẵng).

Tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe mô tô đặc chủng để mở đường, dẫn phương tiện chở người bệnh di chuyển an toàn, nhanh chóng đến bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, anh Q. đã được các y bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu, sức khỏe đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Chị H.P.T.N. (vợ anh Q.) cho biết chồng chị bị viêm dạ dày cấp và sỏi túi mật. Sự việc xảy ra vào đêm khuya khiến gia đình vô cùng hoang mang, lo lắng. Gia đình gửi lời cảm ơn đến lực lượng cảnh sát giao thông vì sự hỗ trợ tận tình và kịp thời.