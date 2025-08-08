Xe khách chở gần 1 tấn sụn chân gà bốc mùi dự kiến đưa về Đà Nẵng tiêu thụ

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho biết các lực lượng thuộc đơn vị đã phát hiện một phương tiện chở số lượng lớn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi.

Trước đó, vào lúc 11h40 cùng ngày, tại km800+500 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Phong Thái, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát giao thông thành phố Huế phát hiện ô tô khách mang biển số Lào Un2359, do tài xế N.V.K. (SN 1986, trú tại thành phố Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông Bắc - Nam, có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng thành phố Huế phát hiện xe khách mang biển số Lào chở theo số lượng lớn sụn chân gà đã có mùi (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, qua đó phát hiện 19 thùng xốp đóng kín, để dưới khoang hành lý, bên trong chứa số lượng lớn sụn chân gà đã bốc mùi, tổng trọng lượng gần 1 tấn.

Tài xế K. khai nhận, 19 thùng hàng nói trên được vận chuyển từ Lào, dự kiến đưa về thành phố Đà Nẵng để tiêu thụ.

Công an thành phố Huế đang xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.