Phát hiện 13,5 tấn chân gà ngâm hóa chất độc hại

Ngày 18/7, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao thưởng nóng 30 triệu đồng cho Công an phường Sầm Sơn. Đây là phần thưởng ghi nhận thành tích xuất sắc của lực lượng công an trong công tác phối hợp phát hiện, bắt giữ 13,5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, ngâm hóa chất.

Trước đó, vào ngày 12/7, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Sầm Sơn đã phát hiện kho xưởng của Công ty TMCP Thanh Bình, trụ sở tại tổ dân phố Vạn Lợi, phường Sầm Sơn, có dấu hiệu hoạt động chế biến chân gà đông lạnh nghi vấn không rõ nguồn gốc và sử dụng hóa chất độc hại.

Cấp ủy, chính quyền phường Sầm Sơn trao thưởng cho Công an phường (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, vào lúc 16h ngày 12/7, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2 kiểm tra an toàn thực phẩm tại kho hàng thuộc Công ty TNHH Thanh Bình Gold, địa chỉ tại Cảng Hới, phường Sầm Sơn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Diệu Hằng (SN 1990) và chồng là Đàm Văn Dần (SN 1986), cùng trú tại 88 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, đang hướng dẫn công nhân sơ chế và chế biến chân gà rút xương để bán ra thị trường.

Số chân gà ngâm hóa chất bị phát hiện, thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Kết quả kiểm tra đã thu giữ 13,5 tấn chân gà đông lạnh đang được sơ chế, chế biến cùng toàn bộ số hóa chất liên quan.

Với thành tích xuất sắc này, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Sầm Sơn đã quyết định trao thưởng nóng 30 triệu đồng cho Công an phường Sầm Sơn, thể hiện sự ghi nhận và động viên kịp thời đối với những nỗ lực của lực lượng công an trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.