Tài xế ô tô bất ngờ xuống xe, nghi lao vào xe tải tự vẫn

Tối 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra nghi án người đàn ông dùng búa đánh vào đầu một phụ nữ rồi lao vào xe tải tự tử.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, lúc 10h30 ngày 12/9, nghi phạm N.T.L. (52 tuổi, ngụ xã Trà Ôn) dùng búa đánh vào đầu bà N.T.H.X. (45 tuổi, trú cùng xã) khiến bà X. bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Đến 5h ngày 13/9, ông L. điều khiển ô tô lưu thông trên tuyến QL54, đến đoạn ấp Đông Hậu xã Ngãi Tứ (Vĩnh Long) thì xuống xe. Sau đó nghi vấn ông L. đã chủ động lao vào xe tải do tài xế Q.K.L. (25 tuổi, ở TP Cần Thơ) đang điều khiển để tự vẫn. Ông L. tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đến hiện trường khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời trình bày của nhân chứng...

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.