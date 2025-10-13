Hà Nội ra mắt biểu tượng gốm sứ “Trái tim Tình yêu Việt Nam”

Mới đây, tại Công viên Thống Nhất, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND phường Hai Bà Trưng và một số đơn vị tổ chức lễ cắt băng khánh thành khối biểu tượng gốm sứ mang tên Trái tim Tình yêu Việt Nam.

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - TPHCM (8/10/1960-8/10/2025) và 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Tới dự lễ khánh thành có Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai, Phó Chủ tịch phường Hai Bà Trưng Nguyễn Tiến Quang, cùng đại diện các cơ quan ngoại giao và hơn 50 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai, phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh rằng, khối biểu tượng Trái tim Tình yêu Việt Nam có ý tưởng rõ ràng, hình thức thẩm mỹ phù hợp, giá trị nghệ thuật cao và vị trí đặt đúng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mỹ quan đô thị và không gian công cộng.

Trước đó, vào ngày 3/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức họp để đánh giá và phê duyệt nội dung cũng như hình thức nghệ thuật của công trình, và các ý kiến tại cuộc họp đều khẳng định công trình đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về thẩm mỹ, ý nghĩa nghệ thuật và không gian công cộng.

Khối biểu tượng Trái tim Tình yêu Việt Nam do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, tác giả Con đường Gốm sứ ven sông Hồng và Lá cờ gốm ở Trường Sa, cùng các cộng sự Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Hà thiết kế và thực hiện.

Tác phẩm được tạo hình bằng bê tông cốt thép, phủ gốm men lam trên nền sứ trắng. Nổi bật trong khối biểu tượng là trống đồng và chim bồ câu. Trống đồng, biểu tượng văn hóa lâu đời của dân tộc, không chỉ thể hiện quyền lực, tôn giáo và sự đoàn kết của người Việt cổ thời văn hóa Đông Sơn, mà còn mang giá trị tinh thần và lịch sử sâu sắc, đồng thời được sử dụng như nhạc cụ, trống lệnh trong chiến tranh và là công cụ đo thời gian dựa trên chu kỳ mặt trời và mặt trăng.

Chia sẻ về ý tưởng thiết kế, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy cho biết: “Hình ảnh trống đồng được đặt trong hình chim bồ câu cách điệu, thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Ở các cạnh chữ Việt Nam là họa tiết kỷ hà của trống đồng, trong khi trên bề mặt chữ là những hình ảnh thân thuộc của phong cảnh thiên nhiên và các di sản kiến trúc tiêu biểu, thể hiện bề dày lịch sử và văn hóa của 3 miền Bắc, Trung, Nam”.

Họa sĩ Thu Thủy bên tác phẩm khối biểu tượng "Trái tim Tình yêu Việt Nam" (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo tác giả, miền Bắc được thể hiện qua những công trình tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến như: Khuê Văn Các, Chùa Một Cột, Cột cờ Hà Nội, Nhà hát Lớn, Cầu Long Biên, Bảo tàng Lịch sử, Nhà Quốc hội, Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự, cùng phong cảnh thiên nhiên nổi bật như vịnh Hạ Long và ruộng bậc thang Mù Căng Chải.

Miền Trung hiện diện qua Đại Nội Huế, chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, Cầu Vàng Bà Nà, phố cổ Hội An, Chùa Cầu và Tháp Chăm Po Klong Garai.

Miền Nam được khắc họa qua các công trình biểu tượng của TPHCM như tòa nhà Ủy ban Nhân dân, Bến cảng Nhà Rồng, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, tòa nhà Bitexco, cùng cảnh sông nước miền Tây đặc trưng.

Mỗi công trình trong khối biểu tượng Trái tim Tình yêu Việt Nam đều được các họa sĩ vẽ công phu, thể hiện niềm tự hào về quê hương, văn hóa và lịch sử dân tộc.