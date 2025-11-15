Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh 21 dự án hạ tầng APEC 2027 tại Phú Quốc

Chiều tối 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và tỉnh An Giang để rà soát tình hình triển khai các dự án hạ tầng chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc. APEC là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, nơi quy tụ 21 nền kinh tế lớn nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng trưởng khu vực.

Cuộc họp nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn theo yêu cầu của Trung ương và phục vụ tốt cho sự kiện đối ngoại quan trọng bậc nhất này.

Theo kế hoạch, tỉnh An Giang được giao triển khai 21 dự án, công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, gồm 10 dự án đầu tư công và 11 dự án theo phương thức PPP. Các dự án trải rộng từ giao thông, cảng biển, hàng không, cấp - thoát nước, xử lý chất thải, chỉnh trang đô thị đến trung tâm hội nghị và khu tái định cư.

Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn đang gặp khó khăn về cơ chế, thủ tục, tiến độ bàn giao mặt bằng hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp về tình hình triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 (Ảnh: VGP).

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tính chất cấp bách của các công trình phục vụ APEC 2027, đồng thời cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo chủ chốt đặc biệt quan tâm đến tiến độ triển khai hạ tầng tại Phú Quốc. Chính phủ đã thành lập Tổ công tác do Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đứng đầu để trực tiếp chỉ đạo, theo dõi quá trình thực hiện.

Thủ tướng biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành và tỉnh An Giang, nhưng cho rằng khối lượng công việc còn rất lớn trong khi quỹ thời gian không còn nhiều. Vì vậy, các cơ quan phải tiếp tục vào cuộc với tinh thần quyết liệt, bám sát chức năng, nhiệm vụ, vướng đâu gỡ đó, vượt thẩm quyền thì phải báo cáo ngay.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm 10 dự án trọng tâm đang vướng mắc.

Nhà máy xử lý nước thải: Tỉnh An Giang phải đẩy nhanh tiến độ, triển khai theo hình thức đầu tư - kinh doanh; hoàn tất toàn bộ thủ tục trong tháng 11.

Các dự án BT và BOT: Phải hoàn thành hồ sơ, thủ tục trước ngày 30/11. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc phát sinh vướng mắc thì tỉnh phải báo cáo Chính phủ để xử lý kịp thời.

Các dự án đường bộ: Được triển khai bằng vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương và địa phương. Thủ tướng yêu cầu giải phóng mặt bằng dứt điểm, thi công liên tục và không để xảy ra tình trạng chậm trễ dây chuyền.

Dự án đường sắt đô thị (PPP): Thực hiện trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người dân; rủi ro cần được chia sẻ hợp lý để bảo đảm dự án sớm đi vào triển khai.

Hồ nước Dương Đông 2, hồ Cửa Cạn; dự án ngầm hóa cáp quang và số hóa: Triển khai bằng vốn đầu tư công, tỉnh An Giang chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và thẩm quyền phê duyệt.

Về nguồn vốn Trung ương, Thủ tướng giao Bộ Tài chính bảo đảm phân bổ đầy đủ, giải ngân đúng tiến độ và không để ách tắc do chậm bố trí vốn.

Đối với dự án cải thiện cảnh quan môi trường, Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo tinh thần “sáng - xanh - sạch - đẹp”, để bạn bè quốc tế đến APEC 2027 có thể cảm nhận rõ không gian, cảnh quan và giá trị tự nhiên đặc sắc của Phú Quốc. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương bổ sung nguồn điện cho Phú Quốc nhằm tránh thiếu hụt vào thời điểm diễn ra hội nghị.