Cống thoát nước ra sông Hồng không thuộc Dự án công viên Phú Thượng

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh, thông tin cho rằng cống thoát nước ra sông Hồng thuộc Dự án công viên công cộng Phú Thượng (phường Phú Thượng, Hà Nội) đang được xây dựng rầm rộ. Bờ kè dọc sông được “cứng hóa” dễ làm mất đi hệ đệm tự nhiên và làm sao đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới?

Cống thoát nước và bờ kè ven sông Hồng thuộc Dự án xây dựng trạm bơm Phú Thượng, nhằm tiêu thoát nước cho Khu đô thị Ciputra, Sunshine (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hạng mục cống thoát nước và bờ kè nêu trên không thuộc Dự án công viên công cộng Phú Thượng.

Đại diện Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long xác nhận hạng mục đang triển khai xây dựng thuộc Dự án xây dựng trạm bơm Phú Thượng, nhằm tiêu thoát nước cho Khu đô thị Ciputra, Sunshine (phường Phú Thượng) mà Dân trí nhiều lần phản ánh.

Dự án xây dựng trạm bơm Phú Thượng có tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng, được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long (chủ đầu tư Khu đô thị Ciputra) thực hiện theo hình thức PPP áp dụng hợp đồng xây dựng - chuyển giao không yêu cầu thanh toán.

Khởi công vào tháng 11/2025, dự án sẽ hoàn thành trước mùa mưa năm nay.

Quyết định số 379/2026 của UBND TP Hà Nội cấp phép thi công xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn qua đê hữu Hồng thuộc Dự án xây dựng trạm bơm Phú Thượng nêu rõ, tuyến cống bắt đầu từ bể xả trạm bơm Phú Thượng cắt qua đê hữu Hồng tại K56+260, sau đó đi ngầm trong hành lang bảo vệ đê phía sông, cách chân đê 15m.

Đến gần cửa khẩu Đông Ngạc 2, tuyến cống đi ngầm qua phạm vi bãi sông và đổ ra sông Hồng.

Thiết kế sơ bộ về hệ thống thoát nước từ khu đô thị Ciputra qua đê - đường An Dương Vương, ra sông Hồng (Ảnh: Thế Kha).

Đoạn cống cắt qua đê gồm 2 đường ống bằng thép đường kính 1.600mm bọc bê tông cốt thép xung quanh, phía dưới nền gia cố cọc bê tông cốt thép, bố trí 4 hố van chặn 2 đầu đường ống phía thượng, hạ lưu.

Đoạn cống đi ngầm qua bãi sông gồm 2 đường ống bằng HDPE đường kính 1.600mm. Tại cửa xả, đường ống bố trí bể tiêu năng bằng bê tông cốt thép, gia cố bờ sông khu vực cửa xả.

Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long tuyệt đối không đổ phế thải, trạc thải ra bãi sông, lòng sông Hồng khi triển khai dự án.

Chủ đầu tư, đơn vị thi công chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, công tác phòng chống lụt, bão trong quá trình thi công và sử dụng công trình.

"Trong quá trình khai thác sử dụng phải thường xuyên theo dõi diễn biến của đê, dòng chảy, lòng sông, bãi sông khu vực đê để có giải pháp xử lý kịp thời các diễn biến bất lợi đảm bảo an toàn để điều, thoát lũ; lập các phương án bảo vệ, sẵn sàng hộ đê trong mùa lũ hằng năm cũng như trong trường hợp xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình khai thác sử dụng tuyến cống”, quyết định nhấn mạnh.

Hạng mục thuộc Dự án xây dựng trạm bơm Phú Thượng đang được đẩy nhanh xây dựng để hoàn thành đúng tiến độ (Ảnh: Hải Long).

Thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trước khi thi công Công ty Nam Thăng Long phải gửi hồ sơ thiết kế và chịu sự giám sát kỹ thuật liên quan đến đê điều của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội.

Ngoài thi công các hạng mục tuyến cống xả và đoạn cống dẫn qua đê hữu Hồng, doanh nghiệp không được tiến hành bất cứ hoạt động nào khác làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều và thoát lũ.

Trước đó, để đảm bảo an toàn chống lũ của đê hữu Hồng (đê cấp đặc biệt), Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc tính toán thủy lực, thấm, ổn định đê, tuyến cống xả theo quy định hiện hành. Việc này nhằm lựa chọn quy mô, giải pháp kỹ thuật, biện pháp gia cố đảm bảo an toàn chống lũ của đê.

“Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố gây mất an toàn chống lũ của đê do việc xây dựng tuyến cống xả gây ra”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ yêu cầu.