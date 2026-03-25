Siêu dự án sông Hồng: Lộ diện quy hoạch công viên đầu tiên rộng 20ha

UBND phường Phú Thượng (Hà Nội) vừa phối hợp với các sở, ngành tổ chức công khai hồ sơ quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng, tỷ lệ 1/500; đồng thời tổ chức họp với các hộ dân trong diện thu hồi đất nhằm thông tin về tiến độ, phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Công viên công cộng phường Phú Thượng là dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, nay được tách ra thành dự án độc lập do UBND phường Phú Thượng làm chủ đầu tư.

Dự án được định hướng phát triển thành không gian công cộng sinh thái - văn hóa - lịch sử, với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên cây xanh, mặt nước và các hoạt động cộng đồng.

Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan của dự án (Ảnh: CTV).

Theo quy hoạch, dự án có diện tích nghiên cứu khoảng 19,99ha, nằm tại khu vực ven sông Hồng, thuộc địa giới hành chính phường Phú Thượng. Khu đất có vị trí chiến lược khi tiếp giáp trực tiếp với đường Vành đai 3 (đoạn chân cầu Thăng Long) và trục đường An Dương Vương.

Với lợi thế này, công viên được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng giữa không gian đô thị hiện hữu với hệ sinh thái ven sông, đồng thời đóng vai trò là “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho khu vực phía bắc Thủ đô.

Quy hoạch công viên được xây dựng theo định hướng phát triển bền vững, ưu tiên tối đa diện tích cây xanh và mặt nước, hạn chế mật độ xây dựng. Không gian được tổ chức thành nhiều phân khu chức năng, phục vụ đa dạng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân.

Các hạng mục nổi bật gồm hệ thống công viên cảnh quan ven sông, khu rừng tre - trúc, vườn hoa bốn mùa, quảng trường trung tâm. Đặc biệt, điểm nhấn của dự án là quảng trường nhạc nước hiện đại, kết hợp với các khu vực dã ngoại, cắm trại và sinh hoạt cộng đồng ngoài trời, hứa hẹn tạo nên không gian trải nghiệm hấp dẫn.

Bên cạnh các yếu tố hiện đại, quy hoạch cũng chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử địa phương. Dự án dành quỹ đất để xây dựng khu tái hiện làng nghề truyền thống Phú Thượng, công viên lịch sử quốc gia và công viên văn hóa hữu nghị Việt - Nga, qua đó góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch cho khu vực.