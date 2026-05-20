Công nhân bắt được kỳ đà hoa quý hiếm ở TPHCM

Ngày 20/5, UBND xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) cho hay, địa phương vừa tiếp nhận một con kỳ đà hoa do bộ phận an ninh của một công trường xây dựng bàn giao.

Trước đó, trong lúc thi công dự án tại xã Xuân Thới Sơn, công nhân phát hiện và bắt được một con kỳ đà hoa cỡ lớn.

Con kỳ đà hoa được công nhân phát hiện tại công trình (Ảnh: Công Bằng).

Sau khi bắt được con vật, công nhân đã bàn giao cho bộ phận an ninh của dự án để chuyển cho UBND xã Xuân Thới Sơn.

Đại diện Phòng Kinh tế, UBND xã Xuân Thới Sơn, đã đến tiếp nhận, sau đó bàn giao con kỳ đà hoa cho cơ quan kiểm lâm chăm sóc và xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Công Bằng, Đội phó Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm TPHCM), cho biết, con kỳ đà hoa nặng khoảng 6kg, dài khoảng 1,5m.

Kỳ đà hoa có tên khoa học là Varanus Salvator, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Theo ông Bằng, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận chăm sóc và xử lý theo quy định hơn 1.700 động vật hoang dã thuộc 60 loài. Trong đó, đa số là tang vật vi phạm hành chính.