Người dân giao nộp 2 con cù lần quý hiếm cho lực lượng chức năng ở Lâm Đồng

Ngày 15/5, Công an phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, thả 2 cá thể cu ly (hay còn gọi là cù lần) về môi trường tự nhiên theo quy định.

Lực lượng chức năng tiếp nhận 2 cá thể cù lần do người dân giao nộp (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, ngày 13/5, ông Lê Văn Thức (SN 1968, trú tại khu phố Tiến An, phường Tiến Thành) liên hệ Công an phường Tiến Thành, tự nguyện giao nộp 2 cá thể cù lần nhằm bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp nhận, chăm sóc và xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Tiến Thành phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam, các đơn vị liên quan kiểm tra sức khỏe, chăm sóc trước khi thả 2 cá thể này về môi trường tự nhiên.

Được biết, cù lần có tên khoa học Nycticebus pygmaeus, thuộc nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam, là loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.