Công an Việt Nam - Lào tăng cường phối hợp chống tội phạm xuyên biên giới

Sáng 20/3, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Công an Lào.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc lực lượng Công an Lào tiếp tục phát triển vững mạnh, đạt nhiều thành tích mới, đồng thời tiếp tục kề vai sát cánh với lực lượng Công an Việt Nam trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vanthong Kongmany thăm, làm việc tại Bộ Công an Việt Nam (Ảnh: Bộ Công an).

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, Việt Nam và Lào cần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt, trong đó hợp tác giữa hai Bộ Công an giữ vai trò trụ cột quan trọng.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, sau cuộc gặp giữa ông và Bộ trưởng Vanthong Kongmany ngày 5/2 tại Viêng Chăn, hai bên đã tiếp tục duy trì trao đổi thông tin về những vấn đề cùng quan tâm trên lĩnh vực an ninh, trật tự; phối hợp điều tra, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hợp tác giữa hai Bộ.

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng thống nhất hai Bộ cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhận thức chung và định hướng chiến lược giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Đây được xem là cơ sở quan trọng để góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào theo hướng thực chất, hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, tháo gỡ rào cản thủ tục hành chính, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng như hoàn thành các dự án trọng điểm đúng tiến độ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vanthong Kongmany (Ảnh: Bộ Công an).

Ngoài ra, hai Bộ sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; tích cực truy bắt các đối tượng truy nã lẩn trốn tại mỗi nước; mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm; đồng thời nghiên cứu xây dựng các cơ chế mới để tạo thuận lợi hơn cho hợp tác song phương, nhất là trong nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật.

Về phía Lào, Thượng tướng Vanthong Kongmany chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bộ trưởng Bộ Công an Lào đánh giá cao vai trò của Bộ Công an Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Thượng tướng Vanthong Kongmany khẳng định, thời gian tới hai Bộ cần tiếp tục nỗ lực triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào, cũng như mối quan hệ gắn bó, keo sơn giữa lực lượng công an hai nước.