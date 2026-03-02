Công an truy tìm nhóm người đổ trộm lượng lớn rác xuống biển

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm người sử dụng ô tô vận chuyển lượng lớn rác thải đến khu vực biển thuộc xã Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa). Theo nội dung clip, nhiều ô tô và máy xúc nối đuôi nhau chở rác xuống khu vực bờ biển tại mũi Hòn Bò, gần chùa Bụt (xã Hoằng Tiến).

Tại hiện trường, rác thải bị đổ thành đống lớn sát mép nước, gồm cành cây mục, túi nilon, bao tải, vật liệu phế thải và nhiều loại rác sinh hoạt khác. Một số bao rác đã bị sóng đánh trôi ra xa.

Ô tô chở rác đổ xuống biển ở xã Hoằng Tiến (Ảnh: Cắt từ clip Otofun Thanh Hóa).

Chiều 2/3, lãnh đạo Công an xã Hoằng Tiến cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin và đang vào cuộc xác minh, đồng thời triệu tập một số người liên quan để làm rõ hành vi đổ rác không đúng nơi quy định.

“Vụ việc xảy ra vào ngày 1/3, chúng tôi đã cho dừng ngay việc đổ rác xuống biển. Qua kiểm tra ban đầu, số rác này chủ yếu bị ùn ứ sau mùa mưa bão năm 2025, chưa được xử lý dứt điểm”, lãnh đạo Công an xã Hoằng Tiến nói.