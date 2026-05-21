Công an TPHCM: Xúc phạm người khác qua mạng xã hội có thể bị xử lý hình sự

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 21/5, Công an TPHCM cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các lực lượng đã chủ động phát hiện nhiều tài khoản, hội, nhóm có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức.

Theo cơ quan công an, các hành vi trên đều được kịp thời xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Công an thành phố cũng phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng rà soát, gỡ bỏ các nội dung vi phạm, ngăn chặn thông tin xấu độc.

Một trường hợp bình luận xúc phạm tổ chức, cá nhân trên mạng đã bị Công an TPHCM xử lý (Ảnh: Phạm Diện).

Công an TPHCM cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng, nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia mạng xã hội; khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không đăng tải hoặc bình luận các nội dung mang tính xúc phạm, kích động, bôi nhọ người khác.

Công an TPHCM nhấn mạnh, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật tùy theo mức độ. Đặc biệt đối với hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, tổ chức và xã hội.

Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Công an thành phố kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Công an TPHCM thông tin thêm, thời gian qua, việc kích động bạo lực sau khi va chạm giao thông là thực trạng đáng lo ngại, phản ánh ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của một số người còn hạn chế. Nhiều trường hợp chỉ vì nóng giận nhất thời mà có hành vi vượt quá giới hạn, từ vi phạm hành chính chuyển sang vi phạm hình sự, gây hậu quả cho bản thân, gia đình và xã hội.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần bình tĩnh, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Các bên nên ưu tiên bảo đảm an toàn, trao đổi ôn hòa, cấp cứu người bị nạn, liên hệ lực lượng chức năng hoặc cơ quan bảo hiểm để phối hợp xử lý theo quy định.

Người dân không nên tụ tập, cổ vũ, quay clip phát tán lên mạng xã hội với mục đích thu hút tương tác, kích động dư luận hoặc làm phức tạp tình hình.

Người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không điều khiển phương tiện khi đã dùng đồ uống có cồn để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.