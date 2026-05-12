Công an TPHCM tiếp nhận 33 công dân bị Mỹ trục xuất

Ngày 12/5, Công an TPHCM vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước tại Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Công an TPHCM tiếp nhận 33 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất (Ảnh: Hiển Vinh).

Theo Công an TPHCM, đây là một trong nhiều đợt tiếp nhận công dân bị nước ngoài trục xuất trong bối cảnh tình hình di cư trái phép, cư trú, lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Nhiều quốc gia đang tăng cường kiểm soát nhập cư, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan xâm phạm trật tự an toàn xã hội, cư trú, lao động trái phép và sử dụng giấy tờ không hợp pháp. Không ít công dân Việt Nam do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc bị lôi kéo tham gia các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép đã bị bắt giữ và buộc trục xuất về nước.

Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm, đã có hàng trăm công dân Việt Nam bị trục xuất và trao trả về TPHCM, chủ yếu từ Mỹ và Campuchia. Công tác tiếp nhận công dân bị trục xuất không chỉ dừng lại ở việc hoàn tất thủ tục bàn giao giữa các cơ quan chức năng mà còn bao gồm nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm giúp công dân sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng chức năng thời gian qua đã chủ động liên hệ thân nhân, hỗ trợ đăng ký cư trú, cấp giấy tờ tùy thân, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định; đồng thời phối hợp hỗ trợ y tế và bố trí nơi ở tạm thời đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Cảnh sát ghi nhận thông tin, hỗ trợ các công dân bị trục xuất (Ảnh: Hiển Vinh).

Trong đợt tiếp nhận này, có một trường hợp công dân bị trục xuất sức khỏe không bảo đảm do có tiền sử bệnh động kinh, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp. Ngay sau khi phát hiện, nhà chức trách đã phối hợp với lực lượng y tế nhanh chóng đưa công dân đến bệnh viện cấp cứu, bảo đảm an toàn sức khỏe.

Đối với các trường hợp không có nơi cư trú rõ ràng, không đủ điều kiện tự giải quyết chỗ ở hoặc không có người bảo lãnh, lực lượng chức năng sẽ phối hợp cùng UBND phường, công an địa phương và Sở Y tế để hỗ trợ đưa họ vào các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố để chăm sóc và sinh hoạt tạm thời.

Công an TPHCM đề nghị thân nhân của các công dân bị trục xuất nhưng chưa liên hệ được với công dân khẩn trương liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, công an địa phương nơi các cơ sở trợ giúp xã hội đặt trụ sở để được hướng dẫn thực hiện thủ tục bảo lãnh, hỗ trợ công dân sớm ổn định cuộc sống.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân trước khi ra nước ngoài học tập, lao động, du lịch hoặc định cư cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật của quốc gia sở tại, tuyệt đối không tham gia các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp, lao động “chui”, sử dụng giấy tờ giả hoặc tiếp tay cho các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.