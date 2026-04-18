Đồng Nai trục xuất 47 người nước ngoài

Ngày 18/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, một tuần qua đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý và trục xuất 47 người nước ngoài vi phạm nghiêm trọng các quy định về cư trú tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 10 đến 17/4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trục xuất 45 người Bangladesh, một người Hàn Quốc và một người Đài Loan (Trung Quốc) qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Các lao động người nước ngoài vi phạm chủ yếu gồm: Không thực hiện gia hạn thị thực hoặc thẻ tạm trú; sử dụng thị thực không đúng mục đích nhập cảnh, nhập cảnh theo diện du lịch, thương mại, nhưng tham gia lao động trái phép; không khai báo tạm trú theo quy định khi lưu trú tại nhà trọ, khu dân cư.

Công an tỉnh Đồng Nai làm thủ tục về nước cho các lao động người nước ngoài (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến người nước ngoài. Doanh nghiệp chỉ được tuyển dụng lao động nước ngoài khi có đầy đủ giấy phép lao động và giấy tờ cư trú hợp lệ.

Đối với các cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà trọ, căn hộ cho thuê, chủ cơ sở phải thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua hệ thống điện tử của cơ quan công an ngay khi tiếp nhận lưu trú.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú.

Mọi hành vi vi phạm, kể cả quá hạn tạm trú, đều bị xử lý theo quy định, gồm: Phạt tiền, buộc xuất cảnh hoặc trục xuất; đồng thời có thể bị cấm nhập cảnh trong thời gian nhất định.