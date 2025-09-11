Phó Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng 10% là thách thức lớn của Quảng Ngãi

Ngày 11/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I (Ảnh: Quốc Triều).

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phải đối mặt với nhiều thử thách, biến động phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã đoàn kết và nỗ lực để đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Đối với nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng gợi mở một số vấn đề mà Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm thực hiện.

Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi phải coi xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Đặc biệt chú trọng đến xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh tinh thần của tỉnh Quảng Ngãi khi xác định mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên. Tuy vậy, đây là một thách thức lớn, một phép thử với bản lĩnh và năng lực cầm quyền của Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

450 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I (Ảnh: Quốc Triều).

Về công nghiệp, Quảng Ngãi phải phát triển theo chiều sâu, công nghệ cao, lấy Khu kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, thúc đẩy liên kết với Khu kinh tế mở Chu Lai để hình thành một trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia.

Tỉnh phải tạo ra được những sản phẩm độc đáo về du lịch, hiện thực hóa chiến lược “một điểm đến, ba quốc gia”. Tỉnh phải biến danh tiếng của đặc khu Lý Sơn, tiềm năng cảnh quan, khí hậu Măng Đen và lợi thế ngã ba Đông Dương thành một sản phẩm du lịch liên kết độc đáo.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Quảng Ngãi cần đầu tư cho hạ tầng giao thông, hoàn thành cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đường ven biển, sân bay Măng Đen, sân bay Lý Sơn, nâng cấp các tuyến quốc lộ huyết mạch, tạo ra một trục giao thông thông suốt từ Tây Nguyên ra biển và kết nối quốc tế.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 68 người (Ảnh: Quốc Triều).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đảm bảo 100% người có công và gia đình được chăm lo toàn diện, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú.

“Tôi mong rằng mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Quảng Ngãi sẽ luôn quyết tâm hợp nhất sức mạnh, kiến tạo tương lai nhằm chung tay xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước”, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Cũng trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, thay mặt Đoàn chủ tịch, bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thông qua Quyết định số 2319 của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người, Ban Thường vụ gồm 17 người.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.