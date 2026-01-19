Công an phường Xuân Hòa ở TPHCM triển khai mô hình trường học an toàn

Sáng 19/1, Công an phường Xuân Hòa phối hợp Phòng CSGT, Công an TPHCM và Trường THCS Colette tổ chức tuyên truyền cho học sinh các kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm học đường, Luật An toàn giao thông, phòng chống tác động của ma túy.

Cán bộ công an hướng dẫn các em học sinh kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường (Ảnh: Lê Trai).

Tại chương trình, cán bộ công an đã tuyên truyền, giải thích cho các em học sinh hiểu thế nào là bạo lực học đường; hậu quả mà bạo lực học đường mang tới cũng như phân tích tình huống cụ thể, giải đáp các thắc mắc để giúp các em có kỹ năng phòng tránh, xử lý khi gặp phải.

Một nội dung mà lứa tuổi học sinh thường mắc phải khi tham gia giao thông cũng được báo cáo viên Phòng CSGT, Công an TPHCM, phân tích, làm rõ. Trong đó, vấn đề đi xe đạp điện, xe máy đối với những người chưa đủ tuổi, hoặc không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông được các em học sinh thảo luận sôi nổi.

Các đơn vị tham gia ký kết, triển khai mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự” (Ảnh: Lê Trai).

Báo cáo viên cũng thông tin về mức phạt và các hình thức xử lý để đưa ra những lời khuyên, cảnh báo đến các em học sinh tham gia chuyên đề.

“Chương trình sẽ giúp cho các em học sinh nâng cao kỹ năng nhận thức và hiểu biết pháp luật, tránh tình trạng vì thiếu kiến thức mà các em phải vi phạm, gây ảnh hưởng đến tương lai của các em cũng như nhà trường và gia đình”, Trung tá Trần Văn Lơ, Phó Trưởng Công an phường Xuân Hòa, chia sẻ.

Đồng thời, để đồng hành, hỗ trợ các em học sinh, Công an phường Xuân Hòa cùng với Trường THCS Colette đã ký kết, triển khai mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự”.

Đại diện nhà trường tặng hoa các các cán bộ công an (Ảnh: Lê Trai).

Đại diện Trường THCS Colette cho rằng, chuyên đề này rất bổ ích giúp cho các em học sinh nâng cao hiểu biết về pháp luật. Đồng thời, phía nhà trường đề nghị tất cả cán bộ, công nhân viên của trường, phụ huynh, học sinh cùng nhau thực hiện nội dung đã ký kết, chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật.