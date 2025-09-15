Công an làm việc với thanh niên chặn đầu nhiều ô tô, xe máy trên phố Hà Nội

Ngày 15/9, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc một nam thanh niên có hành vi gây rối trên đường Hồ Tùng Mậu.

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, khuya 14/9, tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Xuân Thủy, một nam thanh niên có biểu hiện bất thường liên tục chửi bới, lao ra giữa đường chặn nhiều ô tô và xe máy, mặc cho một cô gái đi cùng ra sức can ngăn.

Nam thanh niên chặn đầu ô tô (Ảnh: X.H.).

Đỉnh điểm, người này còn chặn một xe máy đang lưu thông rồi hành hung tài xế, khiến nạn nhân mất lái, ngã xuống đường.

Chỉ đến khi nhiều người dân cùng lực lượng chức năng có mặt, nam thanh niên mới bị khống chế.

Cơ quan công an đã mời những người liên quan làm việc để xác minh nguyên nhân vụ việc.