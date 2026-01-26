Công an kịp thời xử phạt tài xế đi ngược chiều nhờ tin báo của dân

Ngày 26/1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với một tài xế điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên quốc lộ 38.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông làm việc với anh N.V.H. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Theo cảnh sát, nhận tin phản ánh của người dân về việc khoảng 6h ngày 23/1, tại tuyến quốc lộ 38, thuộc địa bàn tổ dân phố Dương Cương, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, ô tô mang biển kiểm soát 30X-8907 đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã xác minh được người điều khiển ô tô là anh N.V.H. (SN 1978, trú phường Lê Hồ).

Quá trình làm việc, anh H. đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình. Anh H. bị xử phạt tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đề nghị nhân dân tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh các hành vi vi phạm để góp phần giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.