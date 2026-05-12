Con đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội hoàn thành cuối năm nay

Ngày 12/5, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội cho biết đơn vị cùng các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục để hoàn thành theo đúng tiến độ lãnh đạo Thành ủy giao.

Theo vị này, các nhà thầu thi công hiện nay vẫn đảm bảo theo đúng tiến độ, các đơn vị cam kết hoàn thành toàn bộ nền đường trước ngày 2/9 và hoàn thành hai cầu vượt trước ngày 31/12.

Đại diện Ban dân dụng cũng cho hay thời gian qua, các nhà thầu đã huy động thêm nhân công, tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án. Hàng ngày có khoảng 100 công nhân thi công các hạng mục.

Công nhân thi công trên công trường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục tổng mức đầu tư gần 7.211 tỷ đồng, dự án này còn được gọi là con đường "đắt nhất hành tinh" nhưng chậm tiến độ nhiều năm nay gây bức xúc dư luận.

Tuyến đường này dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m, điểm đầu nút giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục.

Dự án này có 2 cầu vượt tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh. Cầu vượt nút giao Láng Hạ dài hơn 250m với 7 nhịp, khổ cầu 18m cho 4 làn xe 2 chiều; cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh dài hơn 220km với 6 nhịp, khổ cầu 18m cho 4 làn xe 2 chiều.

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước đó, tại buổi kiểm tra thực địa dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục ngày 18/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh dự án này là trục xương sống nên mỗi ngày chậm tiến độ là thêm một ngày người dân phải chịu cảnh ùn tắc, ô nhiễm, chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng.

Ông Thắng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu cam kết bằng văn bản mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục chính, có kế hoạch thi công bù tiến độ, tăng ca, tăng kíp một cách khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng.

Theo ông Thắng, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, nếu đơn vị nào không đáp ứng yêu cầu, năng lực yếu, thi công cầm chừng, sẽ kiên quyết xem xét điều chuyển, không vì bất kỳ lý do gì mà để công trình chậm trễ thêm.