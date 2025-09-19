Cơn bão Ragasa rất mạnh hướng vào Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến nước ta

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h ngày 19/9, bão Mitag (bão số 8) mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11 đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Bắc và sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong đêm nay và ngày mai. Bão sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới khả năng trôi về khu vực đất liền nước ta, gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng ngày 23-24/9.

Cơn bão Ragasa mới hình thành khả năng đi vào Biển Đông ngày 23/9 và sẽ ảnh hưởng đến đất liền nước ta (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết áp thấp nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Ragasa.

Ngoài cơn bão số 8, cơ quan khí tượng thủy văn đang theo dõi sát diễn biến của bão Ragasa với khả năng đi vào Biển Đông (cơn bão số 9) trong ngày 23/9 và có cường độ rất mạnh.

Theo dự báo, cơn bão này khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng ngày 24-26/9. Đây là cơn bão mạnh và khả năng gây gió mạnh, mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 19/9 đến ngày 20/9:

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Phú Thọ, đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/9 đến ngày 28/9:

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ ngày 22-23/9 Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng từ ngày 25/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ ngày 22-23/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 25/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 24/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ ngày 22-25/9 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.